Trois nouveaux cas de COVID-19 dans un camp de jour de Granby

La Ville de Granby a indiqué, dimanche, que trois nouveaux cas de COVID-19 avaient été enregistrés au camp de jour Club Vacances Jeunesse (CVJ), qui est établi au site d’animation de l’école secondaire de la Haute-Ville, ce qui porte le total à six dans cet établissement.

En raison des trois personnes infectées la semaine dernière, le CVJ a effectué un dépistage massif vendredi. Deux membres de l’équipe d’animation du camp et un enfant ont ainsi reçu un diagnostic positif.

Tous les animateurs et l’immense majorité des jeunes ont été testés à cette occasion. Tout le personnel et certains enfants ont depuis été placés en isolement pour 14 jours, soit du 9 au 22 juillet. Après les premiers cas, la Ville avait fermé le camp jeudi et vendredi, et celui-ci devait encore être fermé lundi. Il appert que la suspension des activités se poursuivra au moins jusqu’au 22 juillet.

Une clinique de dépistage mobile sera dépêchée sur place afin de soumettre à deux séries de tests toutes les personnes ayant visité le camp de jour depuis le 1er juillet.

La Direction de la santé publique a toutefois noté que le risque de transmission était jugé faible pour les enfants ayant fréquenté le site de la Haute-Ville. Elle a cependant conseillé aux parents de surveiller l’apparition de symptômes chez leurs jeunes.