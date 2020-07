Une victoire pour le Smash, une défaite pour Eugenie

Eugenie Bouchard et le Smash de Chicago ont savouré leur première victoire, par la marque de 24 à 18, à leur premier match de la World TeamTennis (WTT), dimanche, contre les Rollers de Vegas.

Toutefois, le duo formé de Bouchard et Bethanie Mattek-Sands ont perdu 5-4 (3) lors de leur duel en double féminin contre Asia Muhammad et Kristie Ahn.

Les coéquipiers de Bouchard, soit les Américains Brandon Nakashima, Sloane Stephens, Rajeev Ram et Evan King ont bien performé lors des autres manches du match.

Nakashima a d’abord défait Sam Querrey par le pointage de 5-3 en simple masculin. Puis Stephens a été sans pitié face à Monica Puig, la défaisant au compte de 5-1 en simple féminin. Mattek-Sands et Ram ont enchaîné une troisième victoire consécutive pour le Smash lors du double mixte, infligeant un revers de 5-4 (3) à Muhammad et Mike Bryan.

Le Smash a terminé sa journée de travail avec une défaite de 5-4 (2) de Ram et Nakashima en double masculin, contre Bob Bryan et son frère. Ram et Nakashima ont toutefois remporté le point supplémentaire.

Le prochain match du Smash aura lieu mardi, contre le Storm d’Orlando.

Habituellement disputé dans plusieurs villes aux États-Unis, l’édition 2020 du tournoi est entièrement jouée en Virginie-Occidentale

La WTT est une forme de tournoi disputé en équipe. Chaque manche, disputée au meilleur de cinq points, est joué selon un scénario différent (simple masculin et féminin, double masculin, féminin et mixte). La meilleure équipe au cumulatif des cinq manches remportent la partie.