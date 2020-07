J’ai écrit un billet à ma conjointe pour souligner notre 63e anniversaire de mariage et j’apprécierais le voir publier dans votre Psycho/Courrier.

« Elle a grandi comme une fleur dans une modeste demeure

Et la nature l’a comblée d’une lumineuse beauté

Quand j’arrivais chez elle, je la trouvais tellement belle

Avec ses jolies lèvres en cœur et son sourire enchanteur.

Puis en l’épousant, je lui trouvai bien d’autres très belles qualités.

Et quelle merveilleuse maman pour nos chers cinq beaux enfants !

La savourer chaque jour c’est vivre le grand amour

Et un goût de paradis pour toute la famille aussi.

Et comme un funambule qui marche sur un fil de fer

Je suis heureux dans ma bulle, charmé par cette femme lumière.

Elle nous garde encore tout près de la magie de notre jeunesse

Conservant ses beaux attraits et son âme à la tendresse.

Très talentueuse rassurante et inspirante pour les siens, elle ne cesse d’ouvrir son cœur d’or avec tous ses trésors. Partout où on a voyagé, festoyé et vécu très heureux, seuls ou avec nos enfants, me rappelle les joies et les délices de cette prodigieuse et fascinante femme de rêve, à jamais l’élue de mon cœur. » À tous et toutes qui me lisez, je souhaite une vie semée de fleurs et de joies !

Maurice marié à Doris le 1er juin 1957 à juin 2020 = 63 ans

Je me suis longtemps demandé, puisque ça n’a pas été mon cas par le passé, comment ils étaient parvenus à si bien se choisir, les couples qui durent toute une vie ? Sans n’avoir jamais pu mettre le doigt sur la raison fondamentale d’un tel succès, j’ai quand même ciblé certains aspects qui ont dû être pris en compte par chacun de vous.

Vous deviez avoir une bonne idée du type de personne que vous cherchiez pour avoir envie de construire avec elle. Vous deviez vous entendre sur des objectifs communs. Vous deviez être prêts l’un comme l’autre à faire preuve de patience pour traverser les épreuves ainsi qu’avoir une bonne capacité de mettre de l’eau dans votre vin. Et finalement, comme la perfection n’existe pas en ce monde, vous deviez être prêts à accepter, tant les défauts que les qualités de l’autre. Que la vie vous protège longtemps encore !