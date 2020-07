Aide aux PME: Québec appuie un fonds géré par la Banque Nationale

Québec investira jusqu’à 100 millions $ dans un nouveau fonds mis sur pied par la Banque Nationale pour soutenir la relance économique et aider les PME à prendre le virage numérique.

Ce soutien financier s’ajoute aux investissements du secteur privé, ce qui permettra au Fonds Banque Nationale de gérer une cagnotte qui atteindra jusqu’à 200 millions $.

Cette somme sera distribuée à travers les petites et moyennes entreprises prometteuses et performantes, a précisé le ministère de l’Économie par communiqué lundi. En plus de servir à la transformation numérique, on veut que ce montant permette la réalisation de projets locaux et internationaux, de même que l’acquisition d’entreprise.

«Grâce à ce partenariat, [les entreprises québécoises] auront la possibilité de réussir leur transformation numérique et de mener à bien leurs projets de croissance afin de demeurer productives et compétitives dans le nouveau monde qui se dessine, et ce, au bénéfice de notre économie», a déclaré le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Le Fonds Banque Nationale entrera en activité d’ici les prochains mois. Il s’adresse aux PME de tous les secteurs d’activité. L’aide prendra la forme de capital-actions dans les entreprises qui feront appel au fonds, a ajouté le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon.

«Ce fonds de capital-actions permettra de compléter le financement bancaire offert aux PME, de continuer à appuyer leurs projets et de contribuer à leur pérennité», a-t-il soutenu par voie de communiqué.