Dean Evason est l’homme du Wild du Minnesota

Le Wild du Minnesota a annoncé, lundi, que Dean Evason avait été nommé entraîneur-chef permanent, lui qui détenait le poste par intérim depuis le 14 février dernier.

«Dean a fait un boulot fantastique comme instructeur-chef par intérim et il méritait d’obtenir cette opportunité, a indiqué le directeur général du Wild, Bill Guerin, dans un communiqué. J’ai hâte de voir notre équipe sous son leadership.»

En plus du poste, Evason a obtenu une prolongation de contrat qui le lie à l’équipe jusqu’à la fin de la campagne 2021-2022.

En 2019-2020, il a maintenu un dossier de 8-4-0 après avoir pris la relève de Bruce Boudreau. Il était d’ailleurs l’un de ses adjoints depuis juin 2018.

Précédemment, l’homme de 55 ans a été le pilote des Admirals de Milwaukee (2012-2018), dans la Ligue américaine, et un adjoint chez les Capitals de Washington (2005-2012).

Evason a aussi patiné dans la Ligue nationale de hockey de 1983 à 1996. En 803 matchs, il amassé 139 buts et 233 mentions d’aide pour 372 points.

«J’ai eu beaucoup d’expériences avant d’avoir cette chance, a mentionné le principal intéressé sur le site web du Wild. Je vais m’en inspirer et je vais m’appuyer sur le personnel. Nous avons du personnel hockey qui est très engagé ici. Je me mets de grandes attentes pour être le meilleur entraîneur possible et mener ce groupe au succès. C’est ce que nous ferons.»

L’alignement d’Evason est justement composé d’un savant mélange de jeunesse et d’expérience. Le nouveau pilote est bien heureux de ce vote de confiance et a hâte de retravailler avec ses joueurs.

«Nous avons des jeunes, de la jeunesse qui s’en vient. Oui, nous avons des vétérans, comme beaucoup d’équipes de la ligue, et ils sont incroyables à mener, mais nous avons des joueurs très excitants qui arriveront bientôt ou qui font déjà partie de notre club de hockey», s’est réjoui Evason.

Le Wild participera au tour qualificatif des éliminatoires cet été. Il se mesurera aux Canucks de Vancouver dans une série au meilleur de cinq affrontements.