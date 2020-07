Demandeurs d’asile: graisser le passage, ça aide

Nous avons un des régimes le plus généreux au monde pour les demandeurs d’asile. Notre taux d’acceptation est plus élevé qu’ailleurs et continue d’augmenter. Entre 2013 et 2017, il est passé de 44% à 70%. Et même si leur demande est refusée, des dizaines de milliers de faux réfugiés restent ici. Comme on l’a vu dans mon précédent billet de blogue.

Et n’oubliez pas que la plupart du temps ce ne sont pas les plus pauvres, les plus démunis qui arrivent aux postes-frontière pour demander l’asile. Il faut avoir du fric, beaucoup de fric. Les vrais «damnés de la Terre» n’ont pas les moyens de se payer les services de passeurs criminels pour venir ici. Ce sont le plus souvent des membres de la classe commerçante et des milieux aisés des pays pauvres qui en ont les moyens. Je trouve du plus haut comique de voir nos belles âmes se dévouer pour aider la bourgeoisie des pays sous-développés à contourner les règles pour s’installer au Canada. Ces «idiots utiles» se font les auxiliaires bénévoles des conseillers en immigration et des avocats qui exploitent le système à fond.

Des criminels de guerre et auteurs de crimes contre l’humanité ont pu s’établir au Canada grâce à des avocats fangeux, des conseillers en immigration crapuleux et à d’autres profiteurs de cette prospère et poisseuse industrie. Et ce n’est pas d’hier. Le général confédéré George Pickett s’est réfugié ici alors qu’il faisait face à des accusations pour avoir fait exécuter 22 soldats de l’Union peu avant la fin de la guerre de Sécession.

On sait depuis des décennies que les réseaux de passeurs sont liés à des organisations criminelles ou terroristes. Mais le poids politique des immigrants reçus fait qu’on ferme les yeux. Le ministre libéral Paul Martin a pris la parole devant des organisations qui soutenaient ouvertement les Tigres tamouls, considérés comme terroristes par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, mais pas au Canada sous les libéraux. Martin a participé à un de leurs dîners de financement malgré l'avis de la GRC de ne pas le faire! Les Tamouls votaient massivement libéral. Quand les conservateurs ont pris le pouvoir en 2006, les Tigres tamouls ont été déclarés terroristes. Ça leur apprendra.

La Commission de l'immigration du statut de réfugié a longtemps été une succursale du Parti libéral du Canada où on tablette des amis, des conjoints, des ex-candidats défaits et des organisateurs libéraux sans emploi. Qu’ils aient ou non les compétences requises. Nommés pour des périodes de un à sept ans renouvelables, ils sont inamovibles. The Gazette a publié en 2001 un article démontrant que sous les libéraux de Jean Chrétien au moins 32 des 58 commissaires à l’immigration avaient été nommés par favoritisme politique.

Un exemple révélateur du genre de personnage qui s’y retrouve. Organisateur libéral de longue date en Montérégie, l’ancien candidat libéral provincial Yves Bourbonnais a été nommé commissaire même s’il avait été trouvé coupable en 1988 d’avoir vendu du mobilier de bureau appartenant à deux palais de justice.

Alors qu’il siégeait à la division d'appel de la Commission de l’immigration, Bourbonnais a exigé des sommes d'argent à des demandeurs d’asile en échange de décisions favorables. Il a plaidé coupable à 30 accusations d'entrave à la justice et de complot.

Des agents de la GRC ont témoigné que certains de ces individus étaient sous le coup d’une expulsion pour avoir commis des actes criminels ou parce qu'ils étaient considérés comme des menaces pour la sécurité nationale du Canada.

Ces faux réfugiés ont versé à Bourbonnais jusqu'à 15 000$ pour ne pas être expulsés. Il a été suspendu avec solde en 2001 (100,000$ par année) jusqu'à la fin de son mandat en 2003. Condamné à six ans de prison en 2007, il a été rapidement remis en liberté par la Commission nationale des libérations conditionnelles où les libéraux fourmillaient.

Complices d’un acte criminel, les faux réfugiés qui ont acheté Bourbonnais, sont restés au pays «par compassion» et n’ont pas été poursuivis. Je m’inquiète.