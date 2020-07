FOX commande une 2e saison des Moodys avec François Arnaud

Bonne nouvelle pour François Arnaud : FOX a commandé une suite à The Moodys, la comédie le mettant en vedette. Et cette fois, la chaîne américaine présentera une saison complète du feuilleton ; pas seulement trois épisodes spéciaux de Noël, comme l’an dernier.

Par courriel, le comédien québécois s’est réjoui de cette annonce. « Ça a toujours été l’intention des créateurs, d’explorer une famille en plusieurs vignettes, à plusieurs moments, alors c’est une chance de pouvoir y retourner. »

« C’est excitant »

The Moodys brosse le portrait d’une famille (légèrement) dysfonctionnelle de Chicago. Les acteurs Denis Leary et Elizabeth Perkins jouent les parents, tandis que Chelsea Frei, l’ex-Montréalais Jay Baruchel et François Arnaud campent les enfants. Ce dernier incarne Dan, le fils cadet, un photographe qui n’est pas très fiable en amour.

« L’idée de revisiter Dan encore une fois, de le découvrir sous un autre jour, à l’extérieur du noyau familial peut-être, c’est excitant. De voir s’il a appris de ses erreurs ou [sûrement] pas », a commenté François Arnaud.

Tournage à Montréal ?

La première saison des Moodys a été tournée l’automne dernier à Montréal. On ignore où sera tournée la deuxième saison.

Selon Deadline, la suite pourrait compter 13 épisodes d’une demi-heure. Elle sera présentée au cours du calendrier 2020-2021.

Dans un communiqué, le président de FOX Entertainment, Michael Torn, a vanté la série. « Avec The Moodys, nous voulions offrir une période des Fêtes audacieuse et non conformiste comme seul FOX peut le faire. Nous avons hérité d’une série spéciale et d’une famille dont nous sommes tous tombés amoureux au réseau », déclare M. Torn.

The Moodys n’est pas la première série de François Arnaud aux États-Unis. Le comédien a notamment joué dans UnREAL (2018) sur Lifetime, Midnight, Texas (2017-2018) et Blindspot (2015) sur NBC.