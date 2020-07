Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

First Cow

Photo courtoisie

Un talentueux cuisinier est au cœur de ce long métrage de Kelly Reichardt, une adaptation du roman The Half-Wife de Jonathan Raymond. Cookie cuisine pour un groupe de trappeurs en Oregon dans les années 1800. Il se liera d’amitié avec un immigrant chinois. Ensemble, ils tenteront de faire fortune avec le lait de la seule vache du comté qui appartient à un homme riche.

Ce soir à 17h30 au Cinéma du Parc – 3575, avenue du Parc

Je reste

Roman

Les danseurs étoiles parasitent ton ciel

Photo courtoisie

Jolène Ruest nous plonge dans l’univers de la danse professionnelle avec ce roman. On y suit une jeune femme qui termine ses études à l’École de ballet. Pour elle, il est évident qu’elle sera rapidement embauchée par une compagnie de danse. Son plan se transformera plutôt en emploi au Dairy Queen d’Hochelaga-Maisonneuve.

Sorti le 7 juillet

Web

Le spectacle d'e l'internet spéci@l de Navet Confit

Photo courtoisie

Navet Confit effectuera une performance solo sur le web ce soir. Comme le musicien ne fait jamais les choses à moitié, un écran vert sera au cœur de cette soirée qui promet d’être un peu décalée et bien déstabilisante.

Ce soir à 18h au www.facebook.com/lenavetconfit

Télé

Hockey 360

Photo courtoisie

Comme la LNH prépare un retour au jeu, l’émission Hockey 360 effectue elle aussi un retour, et ce, dès ce soir. Marc Labrecque et de nombreux experts vous garderont informés des dernières nouvelles et réaliseront des entrevues avec des acteurs importants du monde du hockey. Amateurs de sport, c’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Ce soir à 18h30 à RDS