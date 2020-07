«La dérape» : tumultueuse fin de tournage

MONTRÉAL – L’équipe de «La dérape» se souviendra longtemps de la dernière journée de tournage de la troisième saison. Des conditions météorologiques exécrables ont rendu cauchemardesque l’enregistrement des scènes de courses de voitures. Ça ne roulait pas pour Julia et sa bande, c’est le moins qu’on puisse dire!

Sébastien Delorme, qui prête ses traits à Jeff Samson, père de la jeune héroïne Julia (Camille Felton) et ex-pilote de course dans la série écrite et réalisée par Christian Laurence, se remémore avec émotion cette journée de l’été dernier, à l’Autodrome de Saint-Eustache (aujourd’hui fermé).

«Tout ce qui pouvait aller mal allait mal, cette journée-là, insiste le comédien. Autant les autres années, tout s’était bien passé et c’était une histoire de rêve, autant cette fois, tout jouait contre nous : la pluie, le vent, le froid... c’était la panique en la demeure! On ne souhaite ça à personne...»

COURTOISIE CLUB ILLICO

Exploit

Les troupes s’apprêtaient à mettre en boîte toutes les scènes d’action extérieures, se déroulant sur la piste, avant de se dire un au revoir définitif, puisqu’il a été confirmé que «La dérape» n’aura pas de quatrième saison.

«Malheureusement, ç’a probablement été la journée la plus pluvieuse et venteuse de toute l’année, raconte Sébastien Delorme. Nous, les acteurs, il ne fallait pas grelotter en disant nos textes, même si on était congelés et transis. Ce n’était pas agréable non plus pour l’équipe technique. Il ventait tellement qu’il y avait des bouts de tôle, du toit de l’Autodrome, qui revolaient sur la piste. Des panneaux qui s’envolaient passaient à côté des techniciens, à quelques mètres près. C’était devenu dangereux.»

À un point tel, continue Delorme, que le syndicat des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) a ordonné l’interruption immédiate du tournage. Or, considérant les sommes d’argent colossales en jeu, il fallait à tout prix boucler les segments de bolides qu’il restait à filmer.

«Il y avait des figurants, des voitures, des cascadeurs, des pilotes, toute la distribution... Christian Laurence a fait des miracles et a trouvé des plans B pour se réadapter, que ça soit sécuritaire et qu’on puisse compléter notre journée. J’ai vraiment vu un réalisateur qui a travaillé fort, mais il peut être bien fier du résultat. C’est un exploit qu’on ait réussi à livrer les scènes d’action. Parce que "La dérape" sans scènes de voitures, ç’aurait été un peu plate!», commente Sébastien Delorme.

COURTOISIE CLUB ILLICO

Artis

En ce qui concerne Jeff Samson, celui-ci se retrouve au cœur d’une intrigue cruciale dans cet ultime chapitre de «La dérape», à la grande joie de son interprète. L’ancienne vedette de NASCAR y trouve l’amour, mais sa romance se retrouve rapidement au centre d’un imbroglio qui affectera beaucoup sa fille, Julia.

«L’auteur m’a envoyé dans les bras d’une "petite jeune", badine Sébastien en riant. J’étais content, parce qu’il y avait des rebondissements pour mon personnage. Il n’est plus juste le père, celui qui accompagne. La trame narrative était intéressante.»

Sébastien Delorme reprend par ailleurs cette semaine les tournages de «District 31» après avoir reçu, avec ses collègues, une formation sur la sécurité et le respect des règles sanitaires dans le contexte de la pandémie.

«Je n’ai aucun problème à retourner travailler. Je me sens bien en confiance. Les mesures sont assez strictes», assure l’interprète du sergent-détective Stéphane Pouliot, qui aurait voulu aller en vacances en Californie ou en France cet été, mais dont la pandémie a freiné les plans.

Il se réjouit de surcroît d’être finaliste aux prix Artis, où il n’était pas nommé l’an dernier, grâce à son travail dans «District 31».

«Dans mon cas, ça faisait longtemps que je n’avais pas été nommé et je suis très content d’être de retour. Je suis content de faire partie de la "gang"!»