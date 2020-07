Les Violons du Roy préparent leur retour

Les Violons du Roy ont recommencé à répéter. On essaie des choses, on valide et on prépare un retour sur les planches.

L’ensemble québécois participera à un mini-festival en ligne, les 31 juillet et 1er août, en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec.

Les Violons du Roy offriront deux prestations. Une première consacrée à la musique baroque et une deuxième qui sera un hommage au compositeur argentin Astor Piazzolla. Des concerts qui seront dirigés par les chefs québécois Mélanie Léonard et Luc Beauséjour. Il reste à déterminer sur quel support ces diffusions seront mises en ligne.

Lundi, sur les planches de la salle Raoul-Jobin, les violonistes Marie Bégin, Noëlla Bouchard, Michelle Seto et Nicole Trottier, le violoncelliste Raphaël Dubé et la claveciniste Mélisande McNabney répétaient le Concerto pour quatre violons en ré majeur de Leonardo Leo. Une pièce qui sera au programme, vendredi, lors d’un concert sur invitation qui sera présenté devant 25 spectateurs. Une première a eu lieu le 10 juillet.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«On essaie des choses. On s’habitue avec le concept de distanciation. On s’adapte. C’est beaucoup de nouveauté en même temps», a admis, lors d’un entretien, Laurent Patenaude, codirecteur général et responsable de l’administration artistique des Violons du Roy.

«On s’adapte»

Les musiciens sont obligés de porter le masque dans les loges parce que la distanciation y est difficile à respecter, mais ils peuvent l’enlever une fois qu’ils sont positionnés sur la scène.

On teste aussi les équipements techniques qui seront utilisés pour filmer et diffuser les concerts.

Laurent Patenaude indique qu’il y aura deux concerts numériques des Violons du Roy à l’automne. Des concerts qui seront présentés avec public et selon les normes qui seront en vigueur à ce moment.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Nous ne sommes pas prêts, pour le moment, à dévoiler une saison 2020-2021. Il y a beaucoup de variables. On a deux ou trois scénarios qui vont jusqu’en juin 2021», a-t-il fait remarquer, faisant référence à une éventuelle deuxième vague qui fait peur.

Les Violons du Roy ont annulé 16 concerts de leur saison 2019-2020 et l’ensemble avait un été occupé avec des participations au Festival de Lanaudière, au Festival international de musique du Domaine Forget et des concerts à Ottawa. Il a aussi annulé une tournée de sept spectacles qui devait être présentée en avril et en mai aux États-Unis.

«On ne s’en sort pas si mal jusqu’à maintenant. Ce qui est difficile, c’est l’inconnu et ça, il y en a beaucoup en ce moment. On a réussi à conserver certaines subventions même si les projets ne se sont pas faits. La campagne de billets solidaires nous a permis une entrée financière totalisant 140 000$. On avait un objectif de 50 000$. Les gens ont été très généreux. On sent que la communauté est derrière nous et c’est une bonne chose de sentir cette affection du public. C’est précieux», a-t-il fait savoir.

En spectacle

Le violoncelliste Raphaël Dubé et la violoniste Noëlla Bouchard étaient contents, vendredi dernier, devant 25 spectateurs.

«Il y avait seulement quelques personnes, et le même décorum était en place que pour un concert plus important», a lancé la violoniste, qui n’avait pas joué devant public depuis le 12 mars.

Une situation exceptionnelle, a-t-elle précisé, en indiquant que les pauses de concerts duraient habituellement trois ou quatre semaines au maximum.

Les musiciens, explique Laurent Patenaude, ne jouent pas de la même façon devant un public que dans une salle vide.

«C’est le jour et la nuit. Avec 20 personnes, tu joues devant du monde. Ça change tout», a-t-il laissé tomber.

Le violoncelliste Raphaël Dubé mentionne que les répétitions avec les mesures de distanciation sont plus complexes. Ils doivent bien s’entendre malgré une distanciation qui n’existait pas avant.

«C’est un peu plus difficile, mais c’est notre deuxième semaine, et on s’adapte», a-t-il fait remarquer.