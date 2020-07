Mariage civil au Québec – le rôle du notaire célébrant

«Oui, je le veux». Le mariage civil à tous azimuts pour les futurs mariés.

Tout le monde le sait - avant de se marier civilement, plusieurs étapes (légales, administratives, d’organisation) doivent être franchies. Quand on prend la décision de s’unir légalement avec notre âme sœur, il faut tenir compte de toutes les procédures et démarches à suivre, les informations pertinentes, toutes les obligations et implications, morales et juridiques, pour faire les bons choix.

Plusieurs sources d’informations et intervenants peuvent vous guider dans vos recherches et dans la prise de décision – le Code civil du Québec, le Directeur de l’état civil du Québec, les différents prestataires de services entourant un mariage, etc.

La pandémie a frappé durement les couples qui souhaitaient faire célébrer leur mariage civil ou mariage religieux cette année. Les uns après les autres, les couples ont été obligés de reporter leur célébration de mariage, quand ils ne l'annulent pas simplement. La COVID-19 n’a pas tué l’amour dans un couple... mais elle a surement compliqué la vie de ceux qui désiraient dire «oui, je le veux». Ces mots, certains jurent toujours de se les dire pour l’avenir, envers et contre tout.

Vos souhaits, notre engagement

Me Leopold Lincà, notaire à Montréal et célébrant de mariage civil, veille à la réalisation de votre rêve. Chaleureux, bon orateur et un professionnel dédié à son métier, Me Leopold Lincà est un choix certain pour les futurs époux. Il a décidé, pour aider les futurs mariés, de leur offrir la possibilité d’avoir au bout de leurs doigts une source d’information fiable dans laquelle ils peuvent trouver l’information souhaitée pour un mariage civil, avec quelques clics, et de leur présenter son Recueil de conseils et information concernant un mariage civil pour les futurs mariés au Québec, édition juillet 2020.

Ce recueil vous présente tout ce qu’il faut connaitre pour un mariage civil au Québec aujourd’hui, les documents à fournir et les informations nécessaires pour le déroulement d’une cérémonie de mariage civil sans écueils; le processus pour un mariage civil sera pour vous clair comme l’eau de roche.

Une source d’information fiable concernant le mariage civil au Québec

Me Leopold Lincà, notaire à Montréal, nous a fait part de ses constatations comme célébrant de mariage civil : «Depuis des années, je constate que les futurs mariés ont besoin d’encadrement et d'informations de qualité pour faire un choix judicieux lors d’un mariage, que ce soit pour le choix d’un régime matrimonial, un contrat de mariage, le patrimoine familial, ou simplement pour se retrouver dans les démarches administratives entourant le processus de célébration d’un mariage civil. Après discussion avec d’autres collègues notaires, nous constatons également que le nombre de mariages civils et unions civiles célébrés par des notaires augmente jour après jour.»

Le rôle du notaire célébrant de mariage civil

Comme juriste, le notaire est le seul célébrant autorisé par la loi à donner des conseils juridiques sur les régimes matrimoniaux, le patrimoine familial et toute autre information légale. Les avantages sont nombreux à choisir un notaire comme célébrant de mariage.

Votre mariage civil célébré par le notaire aura toujours une valeur légale, comme au palais de justice. Me Leopold Lincà, célébrant de mariage civil, un professionnel établi à Montréal, d’une réputation hors pair, vous offre une diversité de services, une consultation personnalisée, une communication de qualité et des prix raisonnables pour votre mariage civil, adaptés à vos besoins. Grâce à lui, vous saurez à quoi vous en tenir avant et pendant votre mariage.

Votre rencontre avec le notaire sera rassurante, agréable et très simple. Me Leopold Lincà s’assure que ses clients comprennent bien ses explications et les étapes d’un mariage civil, pour prendre des décisions éclairées.

Un notaire spécialisé en célébration de mariages civils

Me Leopold Lincà notaire et célébrant de mariage civil à Montréal a le privilège d’unir plusieurs centaines de couples de futurs mariés chaque année. La célébration d’un mariage civil et d’union civile est parmi nos services offerts préférés. Me Leopold Lincà est spécialisé dans la célébration des mariages civils et unions civiles, et il va célébrer un mariage civil à l’image des futurs mariés, dans ses deux salles de célébration de mariage à Montréal, pour donner l’occasion aux futurs époux d’unir leurs destins dans un décor magnifique, à leur choix.

Saviez-vous qu’un notaire offre également des services dans le domaine de l’immobilier, pour l'achat de maison, pour un financement immobilier, pour la rédaction d’un testament notarié ou d’un mandat de protection en prévision d’inaptitude, pour la préparation de documents notariés, pour la production de copies certifiées et beaucoup plus?

Notre message

Dans le domaine de la célébration d’un mariage, il existe plusieurs fournisseurs de service, mais il y en a qui se basent simplement sur un prix très bas sans garantir la qualité.

Pour ne pas vous décourager, il existe en effet des entreprises qui répondent parfaitement aux critères de qualité et beaucoup plus. Pour faire de votre cérémonie de mariage un moment inoubliable, faites appel aux services de Me Leopold Lincà, notaire et célébrant de mariage à Montréal avec une grande expérience en célébration de mariage civil. Toujours à votre écoute!



