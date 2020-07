Maripier Morin retirée des ondes

L’effacement des traces de Maripier Morin prend du galon à la suite des allégations d’inconduite sexuelle formulées par Safia Nolin. La faille a disparu du Club illico, et l’épisode d’En audition avec Simon dans lequel joue l’animatrice n’est plus offert sur ICI Tou.tv. Et c’est loin d’être tout.

En raison « des événements des derniers jours », Vidéotron confirme avoir retiré la première saison du thriller policier La faille du Club illico. Maripier Morin y campe Sophie, la fille de Céline Trudeau (Isabel Richer), une sergente-détective chargée d’arrêter un tueur en série à Fermont.

En ce qui concerne les nouveaux épisodes, qui seront tournés l’hiver prochain, la situation est « sous évaluation », nous précisait Groupe TVA jeudi.

Ce retrait s’ajoute à ceux de Studio G, évacué d’illico la semaine dernière, et Code F, Code C, Mais pourquoi ? et MARIPIER!, que Bell Média a enlevés de toutes ses plateformes, dont Crave.

Purge à Radio-Canada

Radio-Canada a également procédé au grand ménage en passant le contenu d’ICI Tou.tv au peigne fin.

Le diffuseur public a expurgé sa plateforme de visionnement en ligne d’un certain nombre d’émissions auxquelles Maripier Morin a participé au cours des dernières années, dont l’édition du 15 mars 2019 de Prière de ne pas envoyer de fleurs. L’émission Les enfants de la télé du 1er mars 2017 a subi le même sort. Le spécial Julie Snyder, piloté par André Robitaille et Édith Cochrane et dans lequel l’ex-beauté du Banquier faisait partie des intervenants, demeure toutefois en ligne.

Quant à l’épisode d’En audition avec Simon de 2018 dans lequel Simon Olivier Fecteau et Maripier Morin révélaient s’être brièvement fréquentés 10 ans plus tôt, il s’est aussi volatilisé.

« Selon les situations, nous nous réservons la possibilité de retirer certaines productions », explique la chef de la promotion à ICI Tou.tv, Marie Tétreault.

Toujours en nomination

Quelques traces de l’existence de Maripier Morin n’ont pas encore été effacées du paysage télévisuel. Lundi soir, sa photo figurait toujours aux côtés de celles des finalistes aux prochains prix Artis quand on consultait la page Facebook officielle du rendez-vous. L’ex-candidate d’Occupation double récolte deux nominations : Personnalité féminine de l’année et Animateur/animatrice d’émissions de variétés.

Fait à signaler : le vidéoclip de 2015 de Simple Plan dans lequel elle joue, I Don’t Wanna Go To Bed, n’a pas été expulsé du compte YouTube officiel du groupe. Le bassiste du quintette, David Desrosiers, s’est lui-même retrouvé au cœur du torrent de dénonciations la semaine dernière.

La chanteuse Safia Nolin a accusé Maripier Morin de harcèlement sexuel et d’agression physique, en plus d’avoir tenu des propos racistes.