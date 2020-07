Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 14 juillet:

- «14 juillet ensemble»

En cette année exceptionnelle, la fête nationale française sera célébrée avec une cérémonie militaire inédite, qui s’inscrit dans l’hommage national rendu à toutes celles et ceux qui ont lutté contre la maladie et bravé le danger pour en soigner les victimes. Mardi, 8 h 30, TV5.

- «Le gardien de zoo»

Griffin (Kevin James) éprouve toujours de l’attirance pour son ancienne amoureuse, Stéphanie (Leslie Bibb). Afin de l’oublier, il passe tout son temps à s’occuper des animaux du zoo. Ces derniers, voyant qu’il n’a pas le moral, vont lui donner des conseils. Mardi, 14 h, Prise 2.

- «Retrouvailles mortelles»

Quatre amies se retrouvent 10 ans après la fin du secondaire. Elles vont en profiter pour déterrer une boîte dans laquelle elles avaient mis leurs secrets les plus inavouables de l'époque. Mais parmi leurs confessions se cache le secret de la mort de leur meilleure amie, décédée le soir du bal des finissants. Mardi, 14 h 30, V.

- «Héritage de stars»

Revenu vivre chez ses parents, à l’âge de 44 ans, Marvin Gaye a trouvé la mort sous les balles tirées par son père. Mais l’héritage du musicien et chanteur est plus important que sa fin dramatique. Sa musique continue à faire son œuvre, 25 ans plus tard. Mardi, 18 h, Investigation.

- «Dans les coulisses du métro de Paris»

En ce jour de fête nationale française, ce documentaire propose une plongée au cœur du métro parisien, âgé de plus d’un siècle. Avec ses 220 kilomètres de voies, ses 302 stations et ses 14 lignes, le métro est un outil essentiel au fonctionnement et à la vie de la capitale française. Mardi, 20 h, Télé-Québec.

- «François Bellefeuille»

Diffusion de la première partie du spectacle de François Bellefeuille, qui a été couronné de succès en recevant les prix de spectacle de l’année et de meilleure mise en scène aux Olivier 2015. Enregistré à la salle Albert Rousseau de Québec, ce one-man-show est devenu un incontournable de l’humour au Québec. Mardi, 21 h, TVA.

- «La vie secrète des lacs»

Situé au cœur de la Sibérie, le lac Baïkal, immense et profond de 1637 mètres, offre les eaux les plus pures de la planète. Malgré un climat rigoureux, ni la glace ni le vent ne font obstacle au développement d’une vie animale et végétale unique au monde. Mardi, 22 h, Explora.