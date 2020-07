Trump: Le joker Masqué

Qu’est-ce qui a bien pu convaincre the Donald de masquer son sourire sadique?

Certes pas la peur, l’homme fait preuve de tant de courage. On serait plutôt porté à croire, que ses brillants conseillers sont parvenus à lui faire entendre raison. Le Docteur Fauci? Impossible, il l’a fait enfermer dans son labo avec interdiction formelle de parler au peuple, sous peine d’être envoyé au chevet de Bolsonaro.

Ses deux charmants et clairvoyants fils aînés? On pencherait davantage vers sa précieuse Ivanka qu’il voit dans sa soupe ou plutôt dans son seau de poulet frit et dont il boit les paroles comme un grand cru de Root Beer...

À moins que ce ne soit tout simplement sa tendre épouse.

La tigresse de Serbie lui aura glissé à l’oreille qu’elle ne le supportait pas depuis autant d’années pour finir sous un respirateur.

Mélania est bien prête à se farcir les sorties officielles mais pas au prix de sa vie.

La dame a encore de belles années devant elle, un contrat de mariage en béton avec clauses de divorce à l’avenant.

Tellement qu’on se demande si la douce ne pliera pas bagages le 4 novembre au matin, advenant la défaite de son mari.

Le joker ne s’en remettrait pas. Non pas du départ de Mélania soyons réalistes, le spectre de la défaite commence à le hanter.

La victoire, qui quelques mois auparavant semblait acquise, vacille telle une flamme sur le point de s’éteindre.

C’est le peuple qui meurt. On dépasse les 130,000 morts.

Songeons qu’aux premiers jours de l’annonce de cette pandémie le joker fanfaronnait en déclarant que si le pays s’en tirait avec 100,000 ou 200,000 morts on pourrait dire qu’il aura fait une bonne job!

La réalité le rattrape, l’homme prend conscience qu’une partie de son électorat est à risque. On pourra toujours faire voter les morts, bloquer les bureaux de votes aux afro-américains, perdre des boîtes de scrutin dans la nature...

Il n’en demeure pas moins que ses supporteurs même moribonds doivent tenir jusqu’en novembre. Ce sale coronavirus ne va quand même pas lui coûter sa présidence!

Le locataire de la maison Blanche se prêterait à toutes les mascarades pour y demeurer, même s’il lui préfère de loin Mar-a-Lago. Parlant de Palm Beach, la belle Ghyslaine Maxwell qui s’y plaisait tant, nous racontera peut-être bientôt les fêtes somptueuses auxquelles elle assistait avec Epstein dans cette riche demeure... Ça va croustiller!