Une vie de victime

4 août 2016 : Safia Nolin raconte que lors de ses années d’école, elle a été victime de « bullying » et de racisme à cause de son nom de famille (elle portait alors le nom de son père algérien) à consonance arabe. « Chaque matin, c’était comme aller à Auschwitz », déclare-t-elle à La Tribune.

31 octobre 2016 : Safia Nolin se présente à l’ADISQ habillée comme la chienne à Jacques et ponctue son discours de « criss » et de « fuck ».

1er novembre 2016 : Safia Nolin se dit victime d’intimidation de la part de trois chroniqueuses qui ont osé écrire qu’elle était habillée comme la chienne à Jacques et qui ont critiqué son utilisation de « criss » et de « fuck ».

13 novembre 2016 : Safia Nolin passe à TLMEP pour dire qu’elle a été victime d’intimidation (de la part des dites chroniqueuses) et du manque de professionnalisme de Nathalie Petrowski.

12 décembre 2016 : Nolin fait la promotion d’un t-shirt la montrant se décrottant le nez avec une de ses citations où elle se dit victime de sexisme : « Parce que j’ai un vagin, ça ne passe pas ».

13 août 2017 : Safia Nolin affirme avoir été victime d’homophobie dans un parc de Rosemont. « Aujourd’hui, mon amoureuse et moi on s’est fait chier par trois caves, des insultes, des noms et des gestes obscènes ».

2 juillet 2018 : Safia Nolin affirme à Christiane Charrette en entrevue : « Mes expériences d’homophobie ne se sont vécues qu’en France. Genre première journée : ‘‘embrassez-vous pas icitte!’’. À Paris, je me suis déjà fait donner un coup de pied dans la rue ».

30 mai 2019 : Safia Nolin est porte-parole pour la Journée de la visibilité lesbienne. Elle se fait photographier avec une salopette rayée bleu et blanc, trop grande pour elle, qui ressemble au pantalon d’Obélix, sur une chemise hawaïenne. Des internautes critiquent son look en disant qu’elle a l’air d’un clown.

30 mai 2019 : Safia Nolin se dit victime d’homophobie à cause des commentaires des internautes sur sa tenue.

Mars 2019 : Safia Nolin donne une entrevue à Catherine Dorion, dans laquelle elle se dit victime des vilains chroniqueurs. Extrait : « Ça me fait fucking peur. Avant c’tait comme ouais, Richard Martineau était pas cool. Maintenant y’a genre, y’a Sophie, y’a Richard, y’a Denise, y’a Lise, y’a Jeff Fillion, y’a toutte le monde de Radio X, y’a Éric Duhaime, y’a l’autre hostie de Bock-Côté, toutte ça là, genre... » Catherine Dorion renchérit en allant plus loin : « Ça fait que, oui, ils vont radicaliser du monde. Comme du monde qui font des actes haineux et qui font des meurtres ». Safia Nolin approuve.

13 août 2019 : Pour dénoncer la grossophobie dont elle est victime, Safia Nolin se montre nue avec une pieuvre, dans un clip.

14 août 2019 : Safia Nolin se dit victime de grossophobie à cause des commentaires à la suite de la diffusion de son clip.

2 juillet 2020 : Maripier Morin est pour la première fois mise en nomination comme personnalité de l’année au gala Artis.

7 juillet 2020 : Safia Nolin dit avoir été victime de Maripier Morin, des faits qui se seraient produits deux ans auparavant.