LAMANQUE, Gérard Aimé



De Saint-Eustache, le 7 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gérard Aimé Lamanque, époux de Mme Cécile Rochon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Christine et Julie, ses 4 petits-enfants, Krystel, Charlotte, Louis-Philippe et Joseph ainsi que ses 2 arrière-petits-enfants, Justine et Émile, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Ses cendres seront déposées au Columbarium de Saint-Eustache dans l'intimité de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de soins palliatifs SERCAN de Saint-Eustache.