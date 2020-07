Affaire Epstein: son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell plaide non coupable

NEW YORK | L’ancienne collaboratrice et amante du financier Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d’incitation à la prostitution lors d’une audience du tribunal fédéral de Manhattan.

Personnalité de la jet-set, Ghislaine Maxwell est accusée d’avoir recrutée des jeunes filles, dont certaines mineures, pour Jeffrey Epstein, mort en prison en août 2019.

Plus de détails suivront.