Cinq entreprises montréalaises qui fabriquent des masques

Les Québécois devront porter un couvre-visage dans tous les lieux publics intérieurs à partir de samedi. Que vous soyez à l’épicerie, dans les transports en commun, au salon de beauté ou même au restaurant, le masque sera obligatoire. Voici donc cinq entreprises montréalaises où dénicher des masques, afin d’éviter tout risque de propagation de la COVID-19.

Les masques antimicrobiens Halt

Pour le maximum de protection, l’entreprise montréalaise Proprietary Brand Sourcing, connue dans l'industrie de fabrication de vêtements depuis plus de 30 ans, a fait de longues recherches pour créer Halt, le premier masque facial réutilisable avec protection antimicrobienne double. Sur le marché, il s’agit du seul masque réutilisable en Amérique du Nord avec une technologie de protection antimicrobienne double, qui empêche la croissance bactérienne.

*À 19,99$ - Les masques Halt sont offerts en trois grandeurs, soit adulte, enfant et jeune enfant. Les masques sont en vente dans les pharmacies participantes à travers le Québec ainsi qu’en ligne au haltmask.com

Le doux polyester de KOMBI Canada

Cet été, la marque KOMBI, spécialisée dans les accessoires d’hiver, a ajouté une corde à son arc en lançant KOMBI CareTM. La gamme est une nouvelle collection de masques fabriqués ici même à Montréal. Ces masques (non médicaux) réutilisables et lavables sont faits de doux polyester et permettent de respirer facilement tant à l’intérieur qu'à l’extérieur. Ils sont également munis d’une pochette pour filtre amovible pour plus de protection et pour contrer la poussière et les bactéries.

* À 14,95$ - Les masques Kombi sont offerts en trois grandeurs, soit adulte, enfant et jeune enfant. Les masques sont en vente chez certains détaillants et en ligne https://www.kombicanada.com/

Les masques design de Katrin Leblond

La designer montréalaise Katrin Leblond n’a plus à faire sa réputation dans l’industrie de la mode à Montréal. La créatrice a usé de son expérience pour fabriquer des masques plus tendance, sans autant négliger leur efficacité. Ces couvre-visages sont fabriqués à Montréal et sont conçus à partir de ses propres impressions, dont les jolis motifs peuvent absolument compléter un look. Deux épaisseurs de coton biologique et lycra composent chacun des masques, qui sont lavables, réutilisables et réversibles.

* À 79$ pour quatre masques - En vente à la boutique située au 4647 boulevard Saint-Laurent, Montréal, et en ligne https://store.katrinleblond.com/fr

Les masques fantaisistes de La Licornerie

Pour mettre un peu de fantaisie dans nos cœurs, durant cette crise, la boutique La Licornerie a usé de sa créativité et propose une nouvelle collection de masques de préventions «licornesques». L'équipe de cette boutique thématique, dédiée aux produits qui rendent hommage à la licorne, a fabriqué plus de 30 modèles en différentes couleurs et bien sûr à l’effigie de la bête fantaisiste. Tous les masques sont en coton double épaisseur de qualité et sont fabriqués entièrement à la main à Montréal.

* À 12,95$ - Les masques de la Licornerie sont offerts en trois grandeurs, soit adulte, enfant et jeune enfant. Les masques sont en vente en pré-commande et ramassage en boutique au 408 avenue du Mont-Royal Est ou en livraison en ligne au https://www.lalicornerie.ca/

Les masques ajustables et colorés de Kïze

La compagnie montréalaise Kïze a saisi l’opportunité de la COVID-19 pour rendre le port du masque comme une normalité. En effet, l’équipe fabrique des masques premium confortables, durables, respirables, lavables, réutilisables et surtout ajustables. Ils ont donc été construits avec un ajusteur de réglage facile et une poche de filtre polyvalente, permettant une protection maximum. Connaissant une forte popularité aux États-Unis, l’entreprise de vente en ligne se distingue aussi par ses couleurs vibrantes et à la mode.

* À 15$, 25$ ou 45$ - Les masques de Kïze sont offerts en paquet de 2 ou de 4. Les masques sont en vente en ligne au https://kize.com/