Les centres commerciaux condamnés à évoluer

Pour survivre et rester pertinents, les centres commerciaux devront évoluer dans l’après-COVID-19, selon Deloitte. Les outils numériques seront au cœur de la relance et l’offre de chaque site devra être repensée afin d’offrir une nouvelle destination.

Deloitte a publié, lundi, un rapport sur l’avenir des centres commerciaux, alors que plusieurs bailleurs doivent, présentement, jongler avec la restructuration de certaines enseignes, comme Aldo, Reitmans et Frank And Oak. Certains détaillants souhaitent aussi réduire leur présence physique.

«Maintenant plus que jamais, les propriétaires de centre commercial et les détaillants doivent collaborer étroitement pour être à l’affût de l’évolution des tendances et inciter les consommateurs canadiens à renouer avec les achats en magasin après la pandémie», indique Alexandra Genest, associée et leader du secteur de la consommation pour le Québec chez Deloitte.

L’un des principaux défis pour les bailleurs, afin de revoir les clients dans leurs établissements, sera d’établir un équilibre entre la sécurité et les interactions sociales. Il faudra offrir, entre autres, un environnement sûr et sans contact avec un service personnalisé.

Au cours des derniers mois, plusieurs consommateurs ont appris à magasiner en ligne en raison de la pause du Québec. En fait, 78 % des Canadiens s’attendent à voir ce type de magasinage gagner des adeptes et 58 % à ce que les centres commerciaux perdent en popularité.

Déjà des problèmes

Les défis pour l’achalandage n’ont pas commencé avec la pandémie. Selon Deloitte, la fréquentation dans les 10 plus importants centres commerciaux du Canada a chuté de 22 % en 2019 par rapport à 2018. En février 2020, par rapport au même mois l’année précédente, le plongeon a été de 42 %.

Selon le cabinet d’audit, les détaillants et les propriétaires de centres commerciaux devront «repenser leur stratégie» pour vendre des produits de manière sécuritaire et rapide et pour concurrencer Amazon.

Durant la crise, plusieurs services ont gagné en popularité, comme les caisses libre-service, les options cliquer et ramasser et la collecte en bordure de magasin, comme chez le détaillant Best Buy.