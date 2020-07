Financement important pour l’entreprise québécoise GoSecure

L’entreprise québécoise spécialisée en cybersécurité GoSecure a reçu un financement de 20 millions $ US (27,1 millions $ CAN) afin d’accélérer sa croissance dans le reste du Canada et aux États-Unis, mardi.

Innovatrice en termes de services de détection et de réponses gérées (MDR), l’entreprise fondée à Montréal en 2002, a obtenu l’aide de l’investisseur canadien Yaletown Partners, qui se dévoue aux possibilités de l’industrie intelligente.

Avec ce financement, GoSecure pourra désormais se consacrer au développement de sa série E des MDR. L'entreprise est d’ailleurs «la première et la seule à intégrer la détection des menaces au niveau des terminaux, des réseaux et des messages électroniques dans un seul service de détection et réponse gérées», a soutenu Yaletown Partners dans un communiqué.

«Ce nouveau financement va accélérer la croissance des solutions MDR au Canada et aux États-Unis, car de plus en plus d'entreprises sont à la recherche d'aide dans un monde de plus en plus mobile», a-t-on précisé.

Selon les prévisions en matière de cybersécurité, 40 % des entreprises de taille moyenne adopteront les services de MDR dans les cinq prochaines années. GoSecure se positionne donc avantageusement, étant l’un des chefs de file de l’industrie.

Parmi les autres investisseurs de l’entreprise, on retrouve la Banque de Montréal, SAP/NS2 et Razor’s Edge.

GoSecure emploie plus de 200 personnes et compte des sièges sociaux à Montréal et à San Diego. Elle prévoit aussi doubler son nombre d’experts en cybersécurité dans la métropole québécoise d’ici trois ans.