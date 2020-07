Inconduite sexuelle: Gabriel D'Almeida Freitas et Brandon St-Jacques Turpin largués par leur agence

La valse des dénonciations pour inconduite sexuelle touchant le milieu culturel se poursuit. Cette fois-ci, c'est au tour de l'humoriste et comédien Gabriel D'Almeida Freitas (Mathias et Maxime) et du comédien (Brandon St-Jacques Turpin (L'Échappée) d'être largués par l'Agence De Launière.

Dans un message sur les réseaux sociaux, l'Agence De Launière a annoncé qu'elle avait mis un terme à ses relations professionnelles avec les deux artistes visés par des allégations.

« Notre société a grandement besoin d'introspection et de changement; le courage dont font preuve celles et ceux qui dénoncent fera une réelle différence », a écrit l'agence.

Après Maripier Morin, David Desrosiers (Simple Plan), Yann Perreau, Alex Nevsky, Bernard Adamus, Maybe Watson (Alaclair Ensemble) et Kevin Parent, c'est au tour des deux comédiens de subir les conséquences d'allégations les visant pour inconduite sexuelle.

Dans le cas de Gabriel D'Almeida Freitas, un témoignage anonyme parlait notamment d'un rapport non consenti. Du côté de Brandon St-Jacques Turpin, plusieurs témoignages le visaient, dont celui de la comédienne Milya Corbeil-Gauvreau, qui jouait avec lui dans L'Échappée.

« J'ai appris que je n'étais pas ta seule victime. À la suite du partage de ma story, plusieurs filles se sont confiées à moi. ''Moi aussi''. ''Le même gars''. ''Tu n'es pas la seule''. On s'est rencontré, on a discuté. C'est le temps que ça change. Nous n'avons plus peur », a-t-elle écrit sur Instagram.