Le Protecteur du citoyen pro-masque

Les récalcitrants à l'idée de porter obligatoirement un couvre-visage dans les lieux publics clos du Québec dès samedi ne pourront pas compter sur l'appui du Protecteur du citoyen.

L'organisme a expliqué, mardi, avoir reçu un «grand nombre de demandes» de citoyens en vue de l'imposition du port du masque, annoncé la veille par le gouvernement Legault.

«Nous tenons à vous informer que le Protecteur du citoyen considère cette décision raisonnable en contexte de pandémie de la COVID-19», a brièvement réagi l'organisme dans une déclaration écrite, mardi.

L'organisme est allé jusqu'à préciser qu'il «encourage» le port du masque, reprenant les arguments de la santé publique sur l'intérêt de cette mesure pour limiter la propagation de la COVID-19.

Rappelons que le couvre-visage sera obligatoire dès le 18 juillet dans les lieux publics clos et que les commerçants et propriétaires devront refuser les clients non masqués, sous peine de recevoir une amende pouvant atteindre jusqu'à 6000 $

Le port du masque est déjà obligatoire dans les transports en commun depuis lundi, avec une période de grâce de deux semaines pour permettre aux usagers de s'habituer à trimballer leur couvre-visage.