Le savoir-vivre est une denrée rare

La crise que nous venons de traverser a révélé ce qu’il y a de beau chez l’humain, mais aussi ce qu’il y a de vil. Je croyais à tort que la peur déclenchée par nos chefs de gouvernement fédéral et provincial ainsi que par leur directeur respectif de la santé publique était suffisante pour calmer les ardeurs des plus récalcitrants aux mesures d’hygiène et de distanciation. Malheureusement, ce que nous avons observé dans notre voisinage lors de la première fin de semaine où on permettait à trois souches différentes d’individus de se réunir autour d’un BBQ extérieur avec un maximum de 10 personnes, nous a prouvé le contraire.

Mon mari et moi avons vu, vu de nos yeux, dans les cours arrièresvoisines de la nôtre, des gens bruyants réunis, sans qu’à peu près personne ne porte de masque ni ne respecte les mesures recommandées de distanciation sociale. Et croyez-moi Louise, je ne parle pas ici d’un seul cas d’espèce, mais de plusieurs. Car nous étions à peu près les seuls des environs avec personne d’autre que nous deux dans la cour.

Quand, un peu excédée par la musique tonitruante qui jouait encore rendu à 22h j’ai osé dire à mes voisins qu’il était peut-être temps de fermer boutique, je me suis fait dire sur un ton sans réplique « Hey la vieille, mêle-toi donc de tes affaires ! Si t’es pus en âge de profiter de la vie, laisse-nous le faire à ta place ! »

Mon mari qui déteste la chicane m’a tirée par le bras pour que je rentre dans la maison. J’étais tellement insultée que je voulais appeler la police pour les dénoncer. Mais il m’a empêchée de le faire sous prétexte qu’on allait devoir continuer à côtoyer nos voisins et qu’il valait mieux ne pas nous les mettre à dos.

Trouvez-vous ça acceptable vous, de se faire parler de la sorte ? Moi, non ! Même si je sais que mon mari avait raison de me retenir de faire une dénonciation, je me sens frustrée de m’être fait parler aussi vulgairement sans réagir. C’est comme si nous les vieux, on n’avait plus le droit de continuer à vivre. J’aimerais savoir ce que vous et vos lecteurs en pensent.

Une dame âgée encore bien en vie

Vous avez raison, le traitement qu’on vous a fait subir est inacceptable. En même temps, votre mari avait raison de vous rappeler qu’il serait difficile de côtoyer quotidiennement des voisins que vous auriez dénoncé à la police. Cela ne vous prive quand même pas de leur exprimer de vive voix votre frustration. Dans le calme d’une rencontre en tête à tête, vous pourriez leur faire savoir que leur vulgarité vous a blessée et que des excuses subséquentes auraient été de mise de la part de gens civilisés.