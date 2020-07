Lionel Carmant hérite du dossier des services sociaux

QUÉBEC | Le ministre Lionel Carmant prend du galon et se voit confier de nouvelles responsabilités soit l’ensemble des dossiers relevant des services sociaux.

En tant que ministre délégué à la Santé et aux services, Lionel Carmant avait déjà la responsabilité du bien-être des enfants et des jeunes, des services destinés aux personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, de l'adoption et de l'informatisation du réseau.

Son nouveau mandat inclura dorénavant l'ensemble des dossiers relevant des services sociaux et de certains services de santé, dont les services mère-enfant, en santé mentale et en dépendance, en itinérance en plus du soutien aux organismes communautaires.

Ces nouvelles tâches étaient auparavant sous la responsabilité de la ministre à la Santé et aux Services sociaux, Danielle McCann. Celle-ci a toutefois été remplacée par l’ex-président du Conseil du trésor, Christian Dubé, lors d’un récent remaniement ministériel.

«Je suis très fier de prendre la relève de ces dossiers d'une grande importance et de poursuivre mon engagement auprès de la population du Québec avec mes collègues, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais», a fait savoir Lionel Carmant, par voie de communiqué, mardi.