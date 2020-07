Manon Simard promue au poste de directrice générale du CEPSUM

Manon Simard deviendra bientôt la première femme à occuper le poste de directrice générale du centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM).

La nouvelle a été annoncée mardi par le service des communications du CEPSUM.

«L’UdeM, le CEPSUM et les Carabins occupent une place très importante non seulement dans ma carrière, mais dans ma vie. Je me sens privilégiée de pouvoir relever ce défi fort stimulant et je remercie sincèrement la direction de l’Université pour sa confiance», a brièvement commenté Manon Simard, par voie de communiqué.

En fonction à compter du 1er octobre, elle assurera la relève de Paul Krivicky, qui prendra sa retraite à la fin septembre après 20 ans à ce poste.

Nageuse des Carabins de 1988 à 1993, Mme Simard a commencé sa carrière au CEPSUM en 1990. De 1995 à aujourd’hui, elle a piloté la relance et le développement des Carabins.

Fait à noter : c’est aussi la première fois qu’un ancien ou ancienne étudiant(e)-athlète des Carabins accède à la direction générale du CEPSUM.