Perdants sur toute la ligne

Les Redskins de Washington abandonnent leur nom et leur logo. Il était grand temps, clameront ceux qui estiment qu’il s’agissait clairement d’une image raciste et offensante pour les communautés amérindiennes. Foutaise, diront ceux qui croient plutôt que cette décision représente le summum de la rectitude.

• À lire aussi: NFL: les Redskins abandonnent leur nom

Bref, il était impossible de gagner cette bataille dans l’opinion publique. L’équipe de la NFL s’est débarrassée, à contrecœur, du nom qu’elle portait depuis 1933, parce que l’argent a finalement parlé. Toute la pression populaire du monde n’aurait jamais fait bouger d’un iota le propriétaire de la franchise, Dan Snyder.

Mais quand de gros noms comme FedEx, Nike et Pepsi ont fait savoir qu’ils ne s’impliqueraient plus avec l’équipe sans un changement de nom et d’image, le bateau a pris l’eau en un rien de temps.

Quelques jours après une supposée grande introspection, la franchise a annoncé l’inévitable.

Snyder a fait valoir, depuis qu’il s’est porté acquéreur du club en 1999, que le terme «Peau-Rouge» se voulait un hommage aux communautés amérindiennes. Pourtant, celles-ci ont commencé à exprimer leur mécontentement des années auparavant par rapport à ce surnom péjoratif.

DRÔLE D’ANNONCE

Il faut voir le communiqué officiel émis par l’équipe pour comprendre à quel point ce grand chambardement semble accueilli avec la même joie qu’un trou dans le front.

L’organisation a en effet révélé qu’elle procéderait à un changement de nom et de logo, par le biais de son compte Twitter portant le nom et le logo des Redskins. Ce même nom et ce même logo sont ensuite bien visibles en en-tête du communiqué.

Et que dire du message! Non pas une, mais deux fois, le communiqué mentionne qu’il faut garder et rendre fiers «nos commanditaires, nos partisans et la communauté».

De tels messages sont habituellement hyper soignés. Chaque mot et sa place dans une phrase y sont décortiqués par une équipe de relations publiques. Le fait de parler de commanditaires bien avant la communauté veut tout dire. En aucun cas, l’équipe ne fait mention des Amérindiens.

C’est un peu comme si, en dehors du terrain comme sur celui-ci, l’organisation n’arrive plus à viser dans le mille. En ce sens, repartir à zéro ne peut faire que le plus grand bien.

PEU DE GAGNANTS

L’équipe perd donc sur le plan de l’image parce qu’elle a choisi d’agir une fois le dos au mur, sans échappatoire possible.

Elle perd aussi parce qu’elle se fera taxer de laxisme après avoir juré pendant de nombreuses années que le nom ne changerait jamais.

Les partisans du changement estiment aussi perdre puisque les intentions de l’équipe ne paraissent pas assez nobles. Les partisans du statu quo perdent parce qu’ils jugent que la chute de ce nom et de ce logo qu’ils ne jugeaient pas offensants s’avère un excès de conformisme.

Les communautés amérindiennes qui se disent lésées par le nom et le logo de l’équipe depuis des années peuvent être perçues comme les uniques gagnants à la suite de cette annonce.

Il s’agit certes d’un petit pas dans le bon sens, mais il faudra plus que le changement forcé du nom d’une équipe sportive pour harmoniser une relation entachée depuis des siècles.