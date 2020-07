Un balado érotique sur le consentement qui tombe à point

Le lancement d’un nouveau balado, dans lequel une narratrice raconte des histoires érotiques dans lesquelles le consentement occupe une place importante, tombe à point en cette période où les dénonciations d’inconduites sexuelles fusent sur les réseaux sociaux.

Deux épisodes de « Oui.e » sont déjà disponibles : le premier parle de bondage, pratique qui consiste à attacher son partenaire pendant l’acte sexuelle, et le deuxième évoque une relation entre deux femmes dans une situation de couple ouvert.

«Il faut que les gens soient prêts à entendre des histoires qui ne sont pas régulières. Pour le premier épisode, on voulait de quoi qui clash et hors norme. C’était hors norme, mais c’était tellement consensuel et avec de l’écoute», lance Charlie Boudreau, l’une des deux créatrices montréalaises du podcast.

C’est l’actrice et musicienne Catherine Jeanne-D’Arc qui narre les histoires.

Appel de textes

Les créatrices ont fait appel au public pour récolter des textes qui pourront servir de base à des épisodes du balado, mais qui seront adaptés pour cadrer avec les valeurs que veut promouvoir celui-ci, comme le féminisme, la diversité corporelle et la sexualité positive.

L’idée est aussi de créer une intimité entre l’auditeur et le narrateur. «On veut que la personne qui fait la narration soit comme ton amie qui te raconte une anecdote. [C’est pour ça qu’] on a envie que les gens nous partagent leurs fantasmes!» poursuit Mme Boudreau.

Avec la vague de dénonciations qui survient actuellement sur les réseaux sociaux, Mme Boudreau croit qu’un tel podcast pourra servir à faire de l’éducation populaire et à amener chacun à réfléchir à ses propres comportements.

On peut retrouver le balado Oui.e sur Facebook (facebook.com/oui.e.balado) et Instagram (@oui.e.balado). On peut aussi encourager les créatrices en devenant membre Patreon.

Le balado Oui.e est aussi disponible sur Spotify et sur Apple Podcast.