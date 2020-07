Un jour, tu seras belle, ma ruelle!

Saviez-vous qu’un simple courriel à votre arrondissement ou un appel au 311 pourrait suffire à transformer votre ruelle malpropre et dangereuse en lieu de vie plus agréable à l’accès limité à la circulation locale par des bollards, des cloches de ciment ou des bacs à fleurs?

Je discutais avec le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, la semaine dernière, et il m’a appris quelque chose que je juge opportun de partager avec vous. Pas besoin d’une coalition de voisins organisés en petite société pour améliorer sa ruelle: une seule personne peut faire la différence, juste en formulant une requête.

Ça peut varier selon les arrondissements et les administrations mais, règle générale, si vous demandez à ce que votre ruelle soit sécurisée, c’est souvent tout ce qu’il faut pour que les responsables passent à l’action. En revanche, si personne ne demande rien, rien ne se passe.

Sécurité, SVP

Dès le lendemain matin de cette conversation avec le maire Lessard-Blais, j’écrivais donc ce message à mon arrondissement: « Plusieurs familles avec de jeunes enfants de moins de dix ans habitent autour de ma ruelle, dont mon fils de quatre ans, ainsi que les petits voisins d’en haut de trois et cinq ans. Des voitures circulent parfois assez rapidement dans la ruelle, notamment derrière les commerces de la rue Sainte-Catherine, ce qui est dangereux non seulement sur ce tronçon à proprement parler, mais aussi sur les trottoirs où débouchent les véhicules. Y aurait-il moyen de sécuriser la ruelle pour la rendre plus propice aux jeux d’enfants et à la socialisation entre voisins?»

Les quelques minutes que j’ai consacrées à l’écriture de ce courriel seront probablement mon temps le plus judicieusement investi des derniers mois. Le minuscule effort de m’adresser à mon arrondissement pourrait améliorer mon voisinage pendant des années; sinon cet été, l’an prochain.

Cercle vertueux

Ma ruelle est, pour l’instant, laide et négligée. C’est une sorte de débarras. Le printemps dernier, j’avais passé une heure à y ramasser les déchets, mais je n’ai pas eu le «courage civique» de faire la même chose cette année. Pourquoi me forcer pour un bout de rue où aucun enfant ne joue et où personne ne se tient? C’est bête parce que, comme beaucoup de ruelles, elle a du potentiel: ça pourrait devenir une sorte d’agora... si on s’y sentait en sécurité.

«Il est possible de faire une demande à l’arrondissement afin qu’une ruelle soit sécurisée, même si cette dernière ne s’inscrit pas dans un projet de ruelle verte», m’a confirmé Maude Brassard, conseillère en planification à Hochelaga. «Le comité mobilité de l’arrondissement se réunit une fois par mois pour étudier les demandes transmises.» Bref, bonne nouvelle: si votre ruelle fait dur, votre arrondissement attend peut-être juste que vous lui donniez une raison d’agir. J’espère donc qu’une fois ma ruelle «sécurisée», mes voisins et moi, petit à petit, nous nous l’«approprierons», nous l’embellirons, la verdirons, dans un cercle vertueux qui profitera à tout le monde.

Mon prochain courriel à l’arrondissement demandera s’il y a moyen d’obtenir une ou des murales, avec revêtement antigraffiti, réalisées par des artistes du voisinage, question de mettre de la couleur dans la ruelle - des programmes existent pour financer ce genre de projets. Et mon courriel suivant (parce que ça va devenir une habitude) réclamera un support à vélos devant chez moi afin de ménager la vieille clôture de fer forgé. Demandez et vous recevrez...