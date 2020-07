World TeamTennis: Eugenie Bouchard brillante en double

Eugenie Bouchard et sa partenaire Bethanie Mattek-Sands ont presque réalisé un sans-faute face à leurs adversaires Darija Jurak et Jessica Pegula, mardi, lors du World TeamTennis, disputé en Virginie-Occidentale. Le duo du Smash de Chicago a remporté sa manche au compte de 5-1.

La Québécoise et sa coéquipière n’ont eu besoin que de 28 minutes pour obtenir la victoire. L’athlète de 26 ans a été parfaite à son seul tour au service, ne laissant aucun point à ses rivales.

Il s’agissait du seul point positif de la journée pour le Smash, qui s’est incliné dans tous les autres duels face au Storm d’Orlando.

Brandon Nakashima a perdu sa manche au compte de 5-4 (2) aux mains de Tennys Sandgren en simple masculin, alors que du côté féminin, Sloane Stephens a fait piètre figure devant Danielle Collins, s’inclinant 5-0.

En double masculin, Nakashima et Rajeev Ram ont forcé la tenue d’un jeu décisif contre Sandgren et Ken Skupski, mais ont tout de même subi un revers de 5-4(3). Finalement, en double mixte, Ram et Mattek-Sands ont baissé pavillon 5-3 aux dépens de Skupski et Pegula.

Bouchard et le Smash se mesureront aux Breakers d’Orange County, mercredi.