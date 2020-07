SÉGUIN, Rose-Marie

(née Boudreau)



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 14 juillet, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Rose-Marie Boudreau, épouse de monsieur Denis Séguin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Martin) et Véronique, ses frères et soeurs Noëlla (Harmel), Huguette (Ignace), Denis (Colombe), Michel (Micheline), Daniel et Alain (Marianne), ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juillet de 9h à 12h30. Les funérailles suivront à 12h30 en la chapelle du complexe funéraire de