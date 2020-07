LEVASSEUR, Claude



À Montréal, le mercredi 8 juillet 2020, est décédé M. Claude Levasseur, époux de feu Rachelle Charpentier, fils de feu Benjamin Levasseur et feu Berthe Vallières.Il laisse dans le deuil sa soeur Cecile (Sylvio Eusanio), sa belle-soeur Suzanne Charpentier (feu Marcel Dufort) et son beau-frère Roland Charpentier ainsi que plusieurs neveux et nièces.Il était le frère de: feu Jacques (feu Barbara Perritt), feu Rejane, feu Rita (feu Vianney Brouillette), feu Fernand (Aline Fortin), feu Jules-Henri (Lise Boivin), feu Jacqueline (feu Yvon Perreault) et feu André (Agathe Rozon), le beau-frère de feu André Charpentier (feu Jeanne Gagnon).La famille recevra les condoléances dans le respect des directives de la Santé Publique concernant la distanciation sociale et le port du masque, le samedi 18 juillet 2020 de 11h à 13h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.L'inhumation aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les bons soins qui lui ont été prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation du CHUM.