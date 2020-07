ROUSSEAU, Maurice



À la Maison Victor-Gadbois, le 12 juillet 2020 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Maurice Rousseau, époux de Mme Carmen Boulé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Renée), Sylvain (France) et Caroline (André), ses petits-enfants: Samuel (Mélanie), Philippe (Nathalie), Marie-Claude (Christian), Félix (Allison) et Étienne, ses arrière-petits-enfants: Matthias, Catherine, Édouard, Nicolas, Frédéric, Lydia, Constance, Charles, Victoria, Albert, Ernest et Alphonse, ses frères et soeurs: Noëlla (Guy), Madeleine, Gaétane (Jean-Rock), Yvan (Lucille), Émilien (Françoise), Émile (Jocelyne) ainsi que ses neveux, nièces et amis.Ses cendres seront inhumées au cimetière de Coleraine, lors d'une cérémonie privée. Dû aux circonstances, la famille vous conviera ultérieurement pour rendre un dernier hommage à Maurice.Des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient grandement appréciés. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles pour leurs soins attentionnés.