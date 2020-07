DUSSAULT (née POTHIER)

Lucille



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 10 juin 2020, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Lucille Pothier, épouse de monsieur Paul Dussault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Cristyne (Gilles), Bertrand (Argy) et Philippe (Julie), ses petits-enfants Jonathan (Andréa), Geneviève (Robin), Sean (Christelle), Nikolaos, Simon et Félix, ses arrière-petits-enfants Emma, Jammy et Nathan, son frère Roch (Lisette), sa belle-soeur Françoise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 juillet de 9h30 à 12h30 à la :Les funérailles auront lieu le lundi 20 juillet à 13h en l'église de Saint-Hubert (5310 chemin de Chambly, Saint-Hubert).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Le Moyne