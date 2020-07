LAFONTAINE, Pascal



20 juillet 1992 - 7 juillet 2020Pascal nous a quittés le mardi 7 juillet 2020, à Boucherville, entouré des membres de sa famille.Il laisse dans le deuil sa mère Pierrette Tétreault, son père Robert Lafontaine, son frère Éric, sa belle-soeur Sonia Ostafichuck, ses grands-parents Huguette Jolin Lafontaine, feu Jean-Claude Lafontaine, Madeleine Larose Tétreault, feu Clarence Tétreault, de nombreux parents et amis ainsi que Théo, son chien.Il aura laissé sa trace aux différents endroits fréquentés dans sa courte vie en raison de sa gentillesse et de sa persévérance dans tout ce qu'il entreprenait. Le Rider of the year 2019 en BMX aura combattu son cancer pendant 5 ans.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 18 juillet 2020 de 13h à 16h. Une cérémonie intime aura lieu à 16h. La cérémonie sera diffusée virtuellement sur le site internet de Yves Légaré à la même journée et à la même heure.La famille tient à remercier pour leur dévouement le personnel soignant de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, du CLSC ainsi que de la Maison Victor-Gadbois.En guise de sympathie, un don pour la Fondation de la Maison Victor-Gadbois, spécialisée en soins palliatifs, serait apprécié.