MONTAMBAULT, Jacques



Au Centre d'hébergement Mgr-Coderre, le 3 juillet 2020, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Jacques Montambault, époux de madame Orietta Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Mario et Martin (Josée Gauthier), ses petits-fils Nathaniel Plante et Noam Montambault, ses soeurs Louiselle et Suzanne; ses belles-soeurs (Montambault) Thérèse et Yolande, ses beaux-frères et belles-soeurs (Rousseau) Clément, Noëlle-Andrée, Jacques, Louise, Gisèle, Pauline, Solange et Diane, ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux amis.Afin de permettre un recueillement en toute quiétude, dû aux circonstances actuelles, le nombre de visiteurs sera limité et le port du masque sera obligatoire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 24 juillet 2020, de 13 h à 16 h à la