MURPHY, Monique



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, le 20 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Monique Murphy, demeurant à Montréal et autrefois de Rawdon.Elle laisse dans le deuil sa tante Monique Villeneuve, ses cousins et cousines, ses bons amis Daniel Bédard, Jocelyne Laferrière, Margaret Murphy et Françoise Sirois.Selon ses volontés, Mme Murphy a été incinérée.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 juillet 2020 de 11h à 14h à la :3283, 4E AVENUE, RAWDON, QC, J0K 1S0www.residencefunerairelabreche.comsuivi des funérailles à 14h en l'église Marie-Reine-du-Monde de Rawdon.