LAURIN, Huguette



À Saint-Jérôme, le vendredi 26 juin 2020, à l'âge de 65 ans, nous a quitté Madame Huguette Laurin, conjointe de Monsieur Michel Claveau, fille de feu Jacqueline Cadieux et de feu Florian Laurin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Gabriel (Celine), son petit-fils Augustin, sa soeur Francine (Jacques-Yves), ses frères Pierre (Suzanne), Robert (Casy) et Richard, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 5 septembre 2020 de 13 heures à 16 heures à la:328 rue de Martigny ouest,St-Jérôme, Qc, J7Y 4C9.(sortie 43 ouest de la l'A-15,angle Roland Godard).La Coopérative funéraire des Laurentides, à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.