TESSIER, Gérard



La famille de Gérard Tessier a le regret d'annoncer son décès survenu le mardi 7 juillet 2020 à Montréal à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Yvette Boisselle Tessier, ses enfants Sylvain (Nathalie), Guylaine (Michel), ses frères et soeurs : Hervé (Henriette), Fernande, Jeannine, Richard (Lise) et Pierre-Paul (Nicole), ses petits-enfants Maxime, Virginie, Mathieu et Érika, sa belle-soeur Florence (Fernand), ses beaux-frères Réal et Michel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, un service aura lieu dans l'intimité de ses proches.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Québécoise du cancer ainsi qu'à la Fondation des Maladies du coeur du Québec seraient appréciés.