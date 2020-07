DESROSIERS, Jean-Jacques



De Terrebonne, le 19 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Jacques Desrosiers, époux de Mme Mireille Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Richard), ses petits-enfants Samuel (Daphnée), Simon et Éliane, ses frères et sa soeur : Guy (Doris), Gilles, Denise (Michel), ses beaux-frères, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juillet de 9h à 12h au:850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 au salon.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Pour les recommandations lors des visites, visiter notre site internet :