GENDRON, Marcel



À Saint-Jérôme, le 30 juin 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Marcel Gendron. Désormais auprès de son épouse Mme Marie-Marthe Charbonneau et de son fils André (Johanne).Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie, Michel, François (Michèle) et Louise, ses petits- enfants Yoan, Vanessa, Marie-Pier, Olivier, Laura et Jessica, son frère François, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Selon les circonstances actuelles, il n'y aura pas de visites au salon. Les funérailles auront lieu le lundi 20 juillet 2020 à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme pour la famille et les proches (selon le respect des directives émises par la Santé Publique du Québec).L'inhumation des cendres suivra par la suite au cimetière de Saint-Sauveur à 14h.