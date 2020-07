LAVERDURE, Madeleine



À la Place Bell, Laval, (aménagement d'un espace pour patients en voie de rétablissement de la Covid 19) décédait madame Madeleine Laverdure le 19 juin 2020.Elle était âgée de 91 ans. Elle laisse dans le deuil ses 2 soeurs Marguerite et Hélène fdls, ainsi qu'un frère Bernard.En outre, madame Denise Desjardins, belle-soeur, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines se souviennent du dynamisme parsemé d'humour de madame Madeleine familièrement nommée Mado.La mise en terre des cendres aura lieu à Sainte-Agathe-des-Monts précédée d'un rassemblement dans l'église. L'assemblée se dirigera ensuite au cimetière pour une dernière prière.Il s'agit d'une célébration animée par sa soeur Hélène, Filles de la Sagesseé, le jeudi 23 juillet 2020 à 10h30, à la Paroisse Ste-Agathe, 37 rue principale Est, stationnement rue Larocque pour l'église et le cimetière.