NOËL (née COTTON), Thérèse



À Montréal, le 23 mars 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Thérèse Cotton épouse de feu Donat Noël.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carmelle, Marie-Marthe, Claudette, Béatrice (Marcel), Gilles, Ginette (Richard), Norbert, Pierrette (François) et Michel , ses frères et soeurs Géraldine, Gabrielle, Marthe, Hilaire et Charles ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent être envoyées directement à la famille ou à la maison funéraire.