THIVIERGE GINGRAS Marielle



Au Centre d'hébergement du Manoir-Trinité de Longueuil, le 3 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marielle Thivierge Gingras après une longue et pénible maladie, elle était l'épouse de M. Raymond Gingras.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Dany), Louis (Lyne); ses petites-filles Laurie et Véronique et son arrière-petite-fille Lilyane; ses soeurs Georgette, Louisette, Gisèle (Renaldo), Ghislaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 juillet de 16h à 20h auPropriétaire, Robert Cenacwww.salonfunerairelfc.comUn service religieux aura lieu en l'église St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'équipe de l'Unité de soins palliatifs du Manoir-Trinité à Longueuil pour le support et les bons soins prodigués.