DUBOIS, Monique



Le 13 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Monique Dubois, épouse de monsieur Marius Labrecque.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, son petit-fils, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en présence de la famille proche seulement, le samedi 18 juillet à 13h, en l'église Ste-Anne à Ste-Anne de Sorel.www.salondemers.com