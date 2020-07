SAVARD, Gilles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons à Beauharnois, le 20 juin 2020 à l'âge de 71 ans le décès de M. Gilles Savard, conjoint de Mme Carole Bédard et grand-père de feu Camélia.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Diane, ses enfants: Patric (Karine), Mario (Catherine) et Jean-Sébastien (Geneviève), ses petits-enfants: Cléo, Lilimai, Anabelle, Raphaëlle et Dalie, son frère et ses soeurs: Francine, Alain et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le vendredi 17 juillet 2020 à 15h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à compter de 14h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.www.maisonsourcebleue.caDirection funéraire:BEAUHARNOIS450-225-2200