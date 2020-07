Abus sexuels pendant deux ans: l'accusé coupable sur toute la ligne

Un Montréalais qui a abusé sexuellement de sa belle-fille déficiente intellectuelle pendant deux ans a été déclaré coupable sur toute la ligne par une juge qui a cru la victime, en rappelant qu’un témoignage parfait n’est pas nécessaire pour obtenir justice.

«Bien que le discours [de la victime] soit parfois décousu ou difficile à entendre, et qu’il lui soit par ailleurs ardu de se situer dans le temps [...] les particularités des événements qu’elle relate sont criantes de vérité», a récemment déclaré la juge Nathalie Duchesneau au palais de justice de Montréal.

La cause ne semblait pourtant pas simple pour la Couronne. D’un côté, il y avait un accusé de 55 ans qui niait tout en bloc, se disant victime d’aliénation parentale. L’homme ne peut être nommé, afin de protéger l’identité de la victime. De l’autre côté, une jeune victime qui était à l’époque âgée de 9 ans et qui souffre d'une légère déficience intellectuelle, et sa mère qui, mise au courant des crimes de son conjoint, a attendu des mois avant de porter plainte à la police.

Façon d’agir

«Il n’existe pas qu’une seule façon d’agir suite à un tel dévoilement», a toutefois rappelé la juge en soulignant que cela ne nuisait pas à la crédibilité de la victime.

Les abus qu’a subis cette dernière ont commencé en janvier 2016. Selon son témoignage, elle a subi plusieurs agressions et contacts sexuels, dont trois événements spécifiques survenus dans le domicile familial.

«Malgré ses difficultés de compréhension, de toute évidence [la victime] a fait de son mieux pour répondre aux questions qui lui furent posées», a expliqué la juge.

Crédibilité

La défense, de son côté, s’était attaquée à la fiabilité de la victime, qui ne se souvenait pas de tous les détails et qui peinait à mettre une date sur certains événements.

«D’emblée, mentionnons que ce n’est pas parce qu’un témoin ne se souvient pas de quelque chose que cela n’est pas survenu, a rétorqué la magistrate. En outre, ce n’est pas parce qu’un événement relaté par un seul témoin n’est pas confirmé par un second qu’il ne s’est pas produit.»

Ainsi, malgré certaines approximations et des différences mineures dans les témoignages de l’enfant et de la mère, la juge a analysé la preuve dans son ensemble et les a crues.

«Le tribunal considère que ces différences ne signifient pas pour autant que ces événements ne sont pas réellement survenus», a-t-elle tranché.

Ainsi a-t-elle rejeté la version de l’accusé, qu’elle a qualifiée «d’enrobée, non probable, illogique et déraisonnable» après l’avoir analysée sous toutes ses coutures.

Coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, l’accusé reviendra en cour en novembre, pour les observations sur la peine qui doit lui être imposée.