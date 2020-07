LANGLOIS (PETIT), Jeannine



De Varennes, le 6 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Langlois, professeur retraitée, épouse de feu monsieur Gérard Petit.Elle est prédécédée de ses frères et soeurs: Jean-Baptiste (Irène Lapointe), Paul (Jacqueline Charest), Félicien (Marie-Claire Bissonnette), Noël (Isabelle Jodoin), Suzanne (Gaston Choquet), Marie-Anne (Armand Geoffrion), Philippe (Marie-Thérèse Pelletier), Alphonse (Simone Choquet), Gilberte (Joseph Richard), Yvette (Frédoland Véronneau) et Georgette, ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Paul (Thérèse Bénard), Gaston (Dozila Rivard), Laurette, Simone, et Gilberte.Elle laisse dans le deuil son beau-frère Roger Petit (Gisèle Provost), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 juillet de 9 h à 10 h au :277, RUE STE-ANNEVARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 10 h 30 en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes (limite de 50 personnes à l'intérieur) et de là au Cimetière de Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port de masque et la désinfection des mains seront demandés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.