Bissonnette, Mgr Gilles

À Montréal, aux soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac, le 29 juin 2020, est décédé Mgr Gilles Bissonnette c.s.s. Il était le fils d'Albert Bissonnette et d'Aline Gravel de Joliette. Il fut ordonné prêtre le 29 mai 1971 à la Cathédrale de Montréal.Il a exercé son ministère pastoral comme vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Verdun et aux paroisses Saint-Léonard et Saint-Arsène à Montréal. Il fut aussi curé à la paroisse Le Gardeur à Repentigny durant 11 ans.L'archevêque de Montréal, Mgr Paul Grégoire, lui demanda d'étudier en droit canonique à Ottawa. Il obtint son baccalauréat et sa maîtrise en droit avec grand succès. Il exerça au Tribunal régional de Montréal comme avocat, juge et, finalement, vicaire judiciaire. Ce tribunal s'occupe des causes de nullité de mariage et des causes de prêtres qui demandent d'être relevés du célibat. Gilles a travaillé durant 25 ans en chapeautant 11 diocèses. Il a donné à ce tribunal une dimension pastorale.Il fut un grand pasteur annonçant l'Évangile chez les soeurs de la Congrégation Notre-Dame et dans les paroisses Sainte-Colette et Saint-Martin en tant que vicaire dominical.Il a été précédé dans le deuil par ses soeurs(feu Jean Morrissette et feu Lawrence McManiman) et(feu Gérard Cadieux).Il laisse dans le deuil ses soeurs(feu Gilles Boyer) et(Serge Guérin), son grand ami l'abbéGuilbault ainsi que ses neveux et nièces, ses amis, ses confrères prêtres et laïcs.Les funérailles auront lieu à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde samedi le 18 juillet à 10h30. La famille y recevra les condoléances dès 9h30.Veuillez prendre note que l'entrée de la Cathédrale se situe sur le boul. René-Lévesque Ouest entre les rues de la Cathédrale et Mansfield.En raison de la pandémie, le port du masque est obligatoire et la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467Stationnement privé à l'arrière du salon