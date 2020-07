GAUDREAU, Roland



Décédé le 18 avril 2020 à Montréal à l'âge de 83 ans, Monsieur Gaudreau fut le Fondateur et directeur général de 1967 à 1997 du Cégep de Sorel-Tracy. Il était le fils de feu Jeannette Robitaille et de feu Alfred Gaudreau.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Thérèse Leroux, épouse de feu Guy Gaudreau, son frère, ses nièces et neveux : Ginette (Réal Guimont), Normand (Suzie Pedneault), Jonathan et Karène, ainsi que plusieurs parents, proches collaborateurs et de précieux amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 juillet 2020 de 10h30 à 11h30 au complexe :Selon ses volontés, les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 13h00 en l'église catholique de La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 1847, boul. Gouin Est, Montréal.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison des circonstances actuelles.