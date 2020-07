PÉPIN, Guy



À Montréal, le 2 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Guy Pépin. Il était le fils de feu Constance Mackay et feu Bernard Pépin.Il laisse dans le deuil son fils Hugo (Julie), ses petits-enfants Gaëlle, Loïc et Eloïse, ses frères Pierre et Normand (Martine), ses soeurs Johanne (feu Julien), Lise (Charles) et Lynn (Raymond), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances pour Guy et pour M. Bernard Pépin (décédé le 2 mai 2020):de 9h à 21h;, de 9h à 12h, chez:4250 ONTARIO EST, MONTRÉALUne cérémonie conjointe aura lieu le samedi 25 juillet dès 13h à l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus située au 4215 Adam, Montréal.Des dons à l'organisme Le Bouleau vers… et au Défi Têtes Rasées de Leucan seraient appréciés.